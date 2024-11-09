Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne ayrılan mahkum, eşini uykusunda boğarak öldürdü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahsı kısa sürede yakaladı.

Olay, sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne ayrılan Y.S., 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü’yü uykusundayken boğarak öldürdü. Olayın ardından evden kaçan Y.S. bir sokak ileride polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay ilgili inceleme sürüyor.