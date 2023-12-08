ETSO eski başkanlarından olan ve CHP’den Edirne Belediye Başkan aday adayı olan Recep Zıpkınkurt’a CHP’den ret yanıtı geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Recep Zıpkınkurt’un Belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu CHP Merkez ilçe Yönetimi tarafından değerlendirildi. Yapılan görüşmede Zıpkınkurt’a yazı yazılarak aday adaylığı başvurusunun kabul edilmediği bildirildi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı imzası olarak Zıpkınkurt’a aday adaylığının kabul edilmemesiyle ilgili göderilen yazıda, partinin Yerel Yönetimlerde Aday Saptama Yönetmeliği’nin 3. ve 5. Maddelerinde belirtilen kriterlere sahip olmayan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağının altı çizildi.

Zıpkınkurt'a gönderilen yazıda, "9 Ağustos 2022 tarihinde CHP'nin o dönem Genel Başkanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi açılışı ve sonrasında Edirne’de bulunan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile yapacağı toplantıya davet amacıyla sizleri ziyaret etmek üzere dönemin Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu sizleri o dönem başkanı olduğunuz Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda ziyaret etmek istemiş ve dönemin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bizzat arayarak randevu talep etmiştir. Bu talebe cevaben “CHP Edirne İl Başkanı benim makamıma gelemez, o olmadan gelin” şeklinde cevabınız hafızalardadır" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İl Başkanı parti tüzük ve kurallarımız gereğince o ilde Genel Başkanımızı temsil etmektedir. İl Başkanına yapılan bu davranış partimizin tüm kurullarına ve genel başkanına yapılmış bir tavırdır. Bu tavır sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Aday Saptama Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde belirtilen “Parti ilkeleri ve programı ile yetkili organ kararlarına bağlılık” kriterine uygun olmadığınız tespit edilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 3. Maddesinde belirtilen parti üyesi olma kriterini de yerine getirmediğiniz anlaşıldığından aday adaylığı başvurunuzun değerlendirmeye alınmayacağını, başvuru anında yapmış olduğunuz bağışın talebiniz halinde nakden ya da bildireceğiniz IBAN numarasına iade edileceğini bildirir Partimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız".