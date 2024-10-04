Esenyurt’ta düzenlenen ‘Üye Katılım ve Rozet Takma Töreni’nde konuşan CHP Başkanı Özgür Özel, “Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip de arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarısınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen “Üye Katılım ve Rozet Takma Töreni” programına katıldı. Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programa Özgür Özel ile birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve birçok partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda Esenyurt Belediyesi’nin hazırlamış olduğu video gösterimi yapıldı.

Açılışın ardından konuşan Özel, “Her birinizi bizim içine çekilmeye çalıştığımız bütün tartışmalara inat olarak önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt’tayım. Esenyurt’taki bugün gelecek üyelerimize de, en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir tartışmanın, bir çatışmanın ve erkenden bir zihni meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu değil de, ‘Aday kim olacak?’ tartışmasını körüklüyorsa, kim ki işsizlik konuşmayıp aday konuşuyorsa, kim ki yoksulluğun oluşturduğu istihdamsızlık, evladının eğitimindeki sorunlar dışında başka bir şeyi konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. Emin olun adayın kim olduğuna benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzü çiğneyerek onun görüşünü almadan Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip de arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarısınız. Adayımızı resmen ilan ettiğimiz ve cumhurbaşkanı adayımızı cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Esenyurt yıllardır kötü yönetilmiş. Bu kötü yönetimin bize bıraktığı dev sorunlar var. Ama kararlıyız, hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir zincirin gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. İstanbul’da zincirin zayıf halkası Esenyurt’tur. Hem sosyolojik olarak, hem siyasi olarak. O nedenle bir hikaye yazılacaksa bu hikaye burada yazılacak. Esenyurt’ta şimdi hep birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bir kanaviçe örer gibi adım adım bir model örüyoruz. Barış ve kardeşlik şehri Esenyurt’u inşa ediyoruz. Biliyorsunuz burası 81 ilden insanın yaşadığı bir yer. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez ile Sünni ve Alevi’siyle bir kültürler mozaiği. Yaşar Kemal’in deyimiyle ‘Binbir Çiçekli bir bahçe’ ikinci mottomuz, temiz ulaşılabilir yeşil bir Esenyurt. En önemlisi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok önemli bir lafı var. ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ diyor. İşte biz kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Özgür Özel’e kitap hediye etti. Törende birçok siyasi parti başkan ve yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütü üyelerine, başkanları ve kanaat önderlerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından parti rozeti takıldı.