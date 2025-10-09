Programın açılışı İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Okulu 3.Kademe Müdür Yardımcısı İhsan TOKGÖZ tarafından okunan Kuran-Kerim ve ardından yapılan dua ile yapıldı.

Programda konuşan İnegöl Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Serdar YÜCEL birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

“Bugün burada, İnegöl Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği olarak, aynı dava çatısı altında bir araya gelmenin, aynı yürekle hizmet etmenin, aynı idealleri paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz.” diyerek konuşmasına başlayan temsilci, sendikanın kuruluş felsefesine dikkat çekti.

Serdar YÜCEL konuşmasında, sendikanın sadece bir sivil toplum kuruluşu değil; adaletin, emeğin, hakkın, vefanın ve kardeşliğin adı olduğunu belirtti.

“Bizler menfaatin değil mücadelenin, makamın değil hakikatin yolcularıyız. En büyük gücümüz birbirimize olan güvenimizdir.” ifadelerini kullandı.

İnegöl Eğitim-Bir-Sen’in 1160 üyesiyle ilçede en güçlü ve en köklü sendika olma unvanını koruduğunu ifade eden Serdar YÜCEL , “Bu başarı, sadece bir sayının değil; gönüllerle kurulan bir bağın, samimiyetle sürdürülen bir mücadelenin eseridir.” dedi.

Konuşmasında okul yöneticilerine, iş yeri temsilcilerine, öğretmenlere, şef ve memur üyelere teşekkür eden Serdar YÜCEL, “Her birinizin emeği, gayreti ve vefası, bu sendikanın gerçek gücüdür.” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen’in sadece bugünün değil, geleceğin sendikası olduğunu vurgulayan Serdar YÜCEL, “Bizim derdimiz koltuk değil, kutlu bir davadır; menfaat değil, milletin geleceğidir.” dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Serdar YÜCEL, “Bugünkü buluşmamızın gönüllerimizi birbirine daha da yaklaştıracağına, mücadelemize yeni bir enerji katacağına inanıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda İHMED Başkanı Ahmet TAŞTAN, Bursa Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkan Yardımcısı Sinan AKTAŞ ve Bursa Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan ACAR selamlama konuşmaları yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından, İnegöl Eğitim Bir Sen Temsilciliği tarafından düzenlenen “İNEGÖL BULUŞMASI” Programı sona erdi.