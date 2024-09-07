CHP İl Gençlik Kolları başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylar arasındaki rekabet artıyor. Alınan kulis bilgilerine göre, seçimlere dört aday katılacak.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları başkanlık seçimleri yaklaşırken, adaylar arasındaki rekabet giderek kızışıyor. Alınan kulis bilgilerine göre, dört aday yarışa katılacak: Berkcan Bora, Ömer Faruk Işık, Umut Topraklı ve İlke Acar.

Kulislerdeki iddialara göre, Berkcan Bora, seçimlerde en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Bora'nın, diğer üç adayın oyları bölmesi sonucu elde edeceği avantaj, onun başkanlık koltuğuna oturma ihtimalini artırıyor. Seçim sürecinin bu şekilde devam etmesi durumunda, Bora'nın seçimde öne çıkması bekleniyor.

Geçmiş kongrede Cavit Kınalı ve Av. Fatih Yalçın Yazıcı arasında yaşanan çekişmeli yarışta, Yalçın Yazıcı galip gelmişti. Bu seçimde Cavit Kınalı'nın, İlke Acar'ı destekleyeceği belirtiliyor. Kınalı'nın Acar'a desteği, seçim sürecinin dinamiklerini etkileyebilir.

Nilüfer adayı ne kadar güçlü görünürse görünsün, mevcut siyasi geçmişi ve destekçileri göz önüne alındığında, seçimlerin Berkcan Bora ile İlke Acar arasında geçmesi öngörülüyor. Bu iki aday arasındaki yarışın, CHP İl Gençlik Kolları için belirleyici bir an olacağı düşünülüyor.