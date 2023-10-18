2017 yılında hizmete açılan Ayçiçeği Masal Parkı’nın işletmenin yeniden ihaleye verilmesi nedeniyle tamamen kapatılmasına CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin tepki gösterdi. Şahin, “Masal Parkı hayalet parka dönüştü. Bu tesisin Akhisar’daki insanlara hizmet vermesi gerekir. Bu milli servettir, milli servetimizi kimse çarçur etmesin, herkesi göreve davet ediyorum” dedi.

BELEDİYE BAŞKANIMIZIN BURAYA BİR KİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİ ÇOK MU ZOR?

Ayçiçeği Masal Parkı önünde basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin,

Evet, gördüğünüz gibi burası Ayçiçeği Masal Parkı. Akhisar mahallemizde yapıldı. Ciddi paralar harcanarak yapılmış. Ben de gördüğümde gerçekten de beğendim. Güzel olduğunu düşündüm, güzel bir park. Ciddi paralar da harcanarak yapılmış. Ayçiçeği Masal Parkı maalesef geçmişte de kamuoyunu bayağı meşgul eden Ankara'daki dinozor parka benzettim. Akıbeti en azından öyle gözüküyor. Şimdi buraya ciddi paralar harcanarak yapılan bu masal parkı yaklaşık 2-3 aydır hatta daha fazla da olur olabilir. Kapısında gördüğünüz gibi kilit var. Yani, bu vatandaşın parası buraya harcanarak yapılan bu tesisin bu şekilde atıl bir şekilde durmasını anlamak mümkün değildir. Değerli belediye başkanımızın buraya bir kişi görevlendirilmesi çok mu zor? Akhisar muhtarlığından bir iki kişi istese veya muhtarlığa dese ki sayın muhtarım biz 2 kişi istihdam edelim burayı çalıştırsın. Kadınlarımıza versin. Akhisar'da çalışabilecek bir sürü kadın var. 2-3 kadına verip hem burayı çalıştırmasını, temizliğini yapması aynı zamanda bölgeye bir sosyal tesis olarak hizmet vermesi, insanların çayını kahvesini içmesi gereken bir yer. Maalesef şu anda masal parkı gerçekten hayalet parka dönüştü. Bu konuda en kısa zamanda burayı faaliyete geçirmesi, bu tesisin Akhisar’daki insanlara hizmet vermesi gerekir. Lütfen paramızı pula çevirip tesislere yatıralım. Bu tesisleri de sonra da böyle atıl duruma getirmeyiniz. Bu milli servettir, milli servetimizi kimse çarçur etmesin, herkesi göreve davet ediyorum