Önceki aya kıyasla belirgin şekilde yüksek gelen fatura, her zaman kullanımın arttığı anlamına gelmiyor. Fatura döneminin kaç günü kapsadığı, ilk ve son endeks okuma tarihleri ile abonenin dahil edildiği tarife sınıfı ödenecek meblağı doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle artışın kaynağını anlamak için yalnızca toplam TL tutarına bakmak yerine faturayı önceki dönemle kıyaslamak gerekiyor.

Yalnızca TL tutarına bakmak yanıltıcı olabilir

EPDK verilerine göre elektrik sayaçları dağıtım şirketleri tarafından her takvim ayında bir defa olmak üzere en az 25, en fazla 35 günlük periyotlarla okunuyor. İki okuma arasındaki endeks farkı, ilgili çarpan faktörüyle çarpılarak fiili tüketim hesaplanıyor. Dolayısıyla bir önceki fatura 25 günü, yeni fatura ise 35 günü kapsıyorsa toplam tüketim miktarının artması olağan kabul ediliyor. Bu doğrultuda hem tüketilen toplam kWh değerinin hem de sayaç okuma aralıklarının karşılaştırılması önem taşıyor.

2026 yılı 4 bin kWh sınırı ve SKTT kriteri

Faturada ani bir sıçrama yaşanması durumunda bakılması gereken bir diğer kritik unsur ise uygulanan elektrik tarifesi. EPDK’nın 2026 yılı için belirlediği Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limiti, mesken abonelerinde yıllık 4 bin kWh olarak uygulanıyor. İçinde bulunulan takvim yılı veya bir önceki yıldaki toplam tüketimi bu barajı aşan ve serbest piyasada ikili anlaşma yapmayan mesken aboneleri, koşulların oluşmasıyla birlikte son kaynak tedarik tarifesi kapsamına alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde meskenlerin aylık ortalama elektrik tüketimi 190 ila 200 kWh, yıllık ortalama tüketimi ise yaklaşık 2 bin 400 kWh seviyesinde seyrediyor. Bakanlık, yürürlükteki 4 bin kWh düzenlemesinden konut abonelerinin yüzde 93,5’inin etkilenmeyeceğini bildirmişti.

1 yıl içinde itiraz hakkı ve yüzde 30 koruması

Sayaç ve tarife bilgilerinde problem görülmemesine karşın benzer gün sayısına sahip faturalar arasında belirgin bir kWh artışı bulunuyorsa, evdeki tüketim alışkanlıkları ve cihazların gözden geçirilmesi öneriliyor. Kontroller neticesinde okuma hatası, yanlış tarife uygulaması veya mükerrer bildirim gibi faturalandırma hatası tespit edilirse görevli tedarik şirketine başvuru yapılabiliyor.

Aboneler, faturanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tedarik şirketine resmi itirazda bulunabiliyor. İtiraz başvurusu ödeme yükümlülüğünü tamamen kaldırmasa da tüketiciyi koruyan kritik bir kural uygulanıyor: İtiraz edilen fatura tutarı ile bir önceki dönem faturası arasındaki fark yüzde 30’dan fazlaysa; abone, son ödeme gününe kadar yalnızca önceki dönem faturasının tutarı kadar ödeme yapabiliyor. EPDK düzenlemelerine göre bu durumda kalan tutar için temerrüt veya gecikme hükümleri işletilmiyor.

Aboneler, EPDK’nın resmi internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülü üzerinden de düzenlemeye tabi tarifeler kapsamındaki faturalarını doğrulayabiliyor.