Cerrah Mahallesi’nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ tarafından yürütülen su ve yol çalışmalarını yerinde incelemek üzere CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Bursa İl Başkan Yardımcısı Ömer Güneri ve yönetim kurulu üyeleri bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Zemci Şahin ve İl Başkan Yardımcısı Ömer Güneri, Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hizmet sıkıntılarına dikkat çekti. Şahin, “Hizmet alma noktasında bazı sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Bu sıkıntıları gidermek ve hizmetin kalitesini artırmak için kendi aramızda mücadeleye devam ediyoruz. İshale hatlarının değiştirilmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.

Bir haftadır bölgede süren çalışmalara dikkat çeken Şahin, “İshale hatlarının değiştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. En kısa zamanda bu hatların değişmesini sağlayarak, daha temiz ve güvenilir su temini yapacağız” şeklinde konuştu. Şahin, altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Tüm İnegöl halkı hızlı bir şekilde hizmet alacak” dedi.

Bursa İl Başkan Yardımcısı Ömer Güneri ise, “Bugün bizlerle olan değerli büyüğümüz ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların İnegöl halkı için büyük önem taşıdığını ve en iyi sonuçları almak için çaba göstereceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cerrah Mahallesi’nde su ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi bekleniyor.