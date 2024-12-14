İnegöl genelinde 1530 kişinin katılımıyla yapılan ankette, katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

AKP %49,6 ile Birinci Parti

Ankete katılan 1530 kişinin oy dağılımına göre, 759 kişi AKP’yi tercih ederek partiyi %49,6 oy oranı ile birinci sıraya taşıdı. CHP ise 317 oy ile %20,7 oranında destek aldı ve ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçlarını değerlendiren CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “ “Bu anket sonuçu bizlere bir çok şeyi açıkça gösteriyor.Geçmişten bugüne rakamlar ortada duruyor.İlçe Başkanlığına geldiğimiz günden bu bugüne kadar,sürekli olarak siyaseti sokağa taşıdık.Halkımızın hep yanında olduk,sorunlarını çözmeye çalıştık.Bu anket ile 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığımız,oy oranın çok üstünde bir oy almışız.31 Mart Yerel Seçimleri’nde;adayımız %12.7,Meclis Üyelerimiz ise %15.18 oy oranı almışlardı.Yerel seçimde ki bu oy oranları bizim için geçmişte aldığımız oy oranlarına nazaran büyük başarı idi.Bu sonuçlar ile yıllar sonra ilk defa üç belediye meclis üyesi çıkarmıştık.Ancak bu anket sonuçları İle genel ve yerel seçimlerde ki başarımızı da geçmişiz.Çalışmalarımızla siyasette doğru yerde durmamızla sürekli bir yükseliş içinde olduğumuzu da,aldığımız olumlu tepkilerden de görüyoruz.Bu anket ile İnegöl’de tanınırlığımızın arttığını,çalışmalarımızın takip edildiğini ve takdir gördüğünü anlıyoruz.Bundan sonrada yönetimimizle,üyelerimizle birlik beraberlik içinde çalışmalarımızı daha büyük başarılar İçin sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.