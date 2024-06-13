CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin son açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, "Görünüşe göre Cumhur İttifakı'nda sorunlar var ve bu sorunlar onların iç meselesi. Biz son seçimde başka bir partiyle ittifak yapmadık, dolayısıyla bu tartışmalarda tarafımız yok." dedi.

Özel, Bahçeli'ye seslenerek şunları ekledi: "Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Siyasi partileri birleştirmeye gerek yok. CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok. "

"Bize kimse ittifak falan önermesin." diye tepki gösteren Özel, Bahçeli, şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." ifadelerini kullandı.

Özel, Bahçeli'nin olası erken seçim çağrısını yapması durumunda değerlendireceklerini de dile getirdi.