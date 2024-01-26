Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin canlı yayında yerel seçime yönelik yol haritasını ve adaylarını açıkladı. İnce konuşmasında “Altılı Masa CHP’yi terk etti. Böyle bir ortamda Muharrem İnce CHP’ye el uzattı”dedi. CHP'ye yönelik açıklamasının üzerindeçok geçmeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Deniz Yücel'den yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Yücel şu ifadelelere değindi;

"Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz."