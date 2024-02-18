Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Esenyurt'ta yerel seçim çalışmaları kapsamında aday gösterdiği Ali Gökmen'in geri çekilebileceği iddialarıyla sarsıldı. Bölgede etkili olan Demokratik Eşitlik Partisi (DEM Parti) gücü göz önüne alındığında, CHP'nin stratejik bir hamle yapabileceği belirtiliyor. CHP kaynakları, DEM Parti'nin de onay verdiği yeni bir adayın gündemde olduğunu ifade ediyor.

Parti içi görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ali Gökmen'in adaylıktan çekilebileceği bildiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ve adalar belediye başkan adaylarının durumunun görüşmelere bağlı olarak netleşeceğini açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yapacağı basın toplantısında, Kent Uzlaşısı görüşmelerine dair detaylı bilgi bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, Ali Gökmen'in adaylıktan çekildiğini duyurarak, CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi İsmail Topkaya'nın boşalan adaylık için düşünüldüğünü öne sürdü.

CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta DEM Parti ile stratejik bir işbirliği yapması, yerel seçimlere yönelik siyasi dinamikleri yakından takip edenlerin dikkatini çekiyor. Adayın geri çekilmesi ve yeni bir adayın belirlenmesiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.