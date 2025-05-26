Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Etik kurulumuzun kıymetli üyeleri, bakanlığımızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri hürmetle selamlıyorum. Protokol vesilesi ile sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz 2 bin yılı aşan köklü bir geçmişe sahiptir. Tarihimizin semalarında göndere çektiğimiz tüm bayraklar iyiliğin, adaletin, refahın, huzurun, erdem ve inancın yer yüzündeki sembolleri olmuştur. Geleneği, töreyi, ahlakı maziden alıp atiye nakleden ruh, işte bu milli şuurda mahfuzdur.