Denizli'nin Çivril ilçesinde, Ocak ayında düzenlenen bir programda Çivril Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Kemal Aslan'ın adaylığı, sadece 37 gün sonra genel merkez kararıyla değiştirildi. Denizli CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Kemal Aslan'ın adaylıktan çekildiği ve yerine Semih Dere'nin atanmış olduğu duyuruldu. Ancak CHP İl Başkanlığı, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Çivril CHP İlçe Başkanı Bedri Ataş, yeni adayın Semih Dere olduğunu doğruladı.

Bu ani değişiklik, ilçede bir krize yol açtı ve konuyla ilgili olarak CHP İl Başkanlığı sessiz kalmayı tercih etti. Kemal Aslan ise, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) yol arkadaşlarıyla bir araya gelerek yapacakları durum değerlendirmesinin ardından izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

Ocak ayında yapılan aday tanıtım toplantısının ardından sadece 37 gün boyunca seçim çalışmalarına aktif bir şekilde katılan Kemal Aslan, bu süre zarfında Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde önemli bir mesafe kat etmişti. Ancak yaşanan bu ani değişiklik, seçim sürecinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni aday Semih Dere'nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği ise şu an merak konusu olarak ön plana çıkıyor.