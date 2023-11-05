CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda bugün genel başkan için seçim yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki liderlik yarışında başkanlık seçimi 2. tura kaldı. 2. tur sonunda kazanan ismi Ekrem İmamoğlu açıkladı.

CHP'nin kritik kurultayında genel başkan belli oldu. CHP’nin liderliği için Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Özel çekişme yaşadı.

1366 delegeden 812 oy alarak 38'inci Olağan Kurultay'da Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyla genel başkanlık yarışında 2'inci oldu. 12 oy ise geçersiz sayıldı.