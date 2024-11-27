Ulusal basında İnegöl ile ilgili çıkan haberlere dair, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin’in gece geç saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bir kitap fuarına çağrılıp eski Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Ersoy ile fotoğraf karesinin ardından,bu fotoğrafı ve haberi sosyal medyada paylaşılması, kaymakam beyin:”Büyükşehir yapıyor burasını” şeklindeki açıklamaları ve AKP tarafından dron ile çekilen görüntülerin Mehmet Akif Bey’e servis edilmesi bir araya getirildiğinde, ortada nasıl bir kurgu olduğunu açıkça görebiliyoruz.

Evet altyapı çalışmaları var ve sokakların kötü durumda olduğunu da görüyoruz. Ancak bu çalışmaların sanki son 6 ayda yapılmış gibi gösterilmesi ve yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı suçlamak, dürüst ve gerçekçi bir yaklaşım değildir, abesle iştigaldir. İnegöl'ü 30 yıldır kim yönetiyor? Altyapı çalışmaları bugüne kadar neden tamamlanmamış? 50-60 yıllık sağlıksız borular neden değiştirilmedi?Bu soruların cevabını arayanda yok?bu soruları soran da ne yazık ki yok. Yapılan hizmeti eleştirmek en kolay yol olmuş. Mehmet Akif Bey, sorumlu deneyimli bir gazetecidir. Ancak eline tutuşturulan haberlerle yetinmemeli biraz daha araştırma yapmalıydı.

Ayrıca uzun yıllar kent konseyi başkanlığı yapmış şahıs İnegöl için neler yapmış onu da biraz açıklamış olsa bilgi sahibi olurduk.

Ne yazık ki, hem gazeteci Mehmet Akif Ersoy hem de kaymakamımız, AKP’nin siyasi hırs ve ihtiraslarının tuzağına düşmüşlerdir. Oysa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl dâhil hiçbir ilçeyle uyumsuz çalışmak gibi bir tutum içerisinde değildir. Aksine, hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm ilçelere hizmet götürmek için var gücüyle çalışmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey, bu konuda örnek bir çaba sergilemektedir. İnegöl halkı İnegöl’ün geleceği için temelden yapılan bu köklü hizmeti görüyor ve anlıyor. Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve bizler hiç bir engele takılmadan, İnegöl’e ve Bursa’ya en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”