

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle ilgili konuşan İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Cumhuriyet bizim için çok önemli ve Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak en büyük görevimizdir” dedi.



İlçe Başkanlığında bir açıklama yapan Şahin, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Bayramı’mızı büyük coşku ve sevinç içinde kutlamak istiyoruz. Ankara’da ki terör saldırı nedeniyle de içimiz buruk. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenleyerek bizlere ve İnegöl Halkına yakışır bir bayram kutlamak istiyoruz. Etkinlikler kapsamında Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Tırı 24 - 27 Ekim tarihlerinde İnegöl’de olacak. Atatürk Posteri ve Türk Bayrağı dağıtımı yapacak.27 Ekim tarihinde İnegöl’de yine Bursa Büyük Şehir Belediyesi’nin İnegöl Nikah Salonunun önünde ücretsiz Erol Evgin halk Konseri olacak.28 Ekim tarihinde İlçe Başkanlığımızın Cumhuriyet Dayanışma Yemeği var.29 Ekim saat16:00 İnegöl AVM den başlayacak, İlçe Başkanlığımızın düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet yürüyüşümüze ve tüm Cumhuriyet etkinliklerine İnegöl Halkı’nı davet ediyoruz” dedi.