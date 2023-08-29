Cumhuriyet Halk Partisi Parlamento Üyesi Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı TV programında kendisine yöneltilen LGBT’lilerle ilgili düşüncüleri büyük tartışmalara neden oldu. Konuşmasının satır aralarında, “onlar sizden daha onurlu, O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyor, bir eylem ortaya koyuyor” diyen Başarır, ülkede devam eden tartışmalara başka bir boyut kazandırdı.

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Halk TV’de Medya Mahallesi adlı programa katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamalarla sosyal medyayı salladı.

LGBT hakları konusunda başından bu yana çizgisini koruyan CHP, bilindiği üzere seçimleri kazanmaları durumunda bu kesime yönelik yeni yasaların çıkacağına dair mesajlar vermişti.

Tüm dünyada LGBT’lilerin toplum ahlakını ve aile kültürünü yok ettiğine yönelik ciddi tartışmaların yapıldığı bir dönemde CHP’li Ali Mahir Başarır’ın yaptığı çıkış Türkiye’de olay oldu.

LGBT’lilerin onurlu birer vatandaş olduğunu ve bu ülkenin aydınlık gelecekleri için mücadele ortaya koyduklarını öne süren Başarır, “LGBT’li bireyler ve bu renkler topluluğu, toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye’nin ahlakı bozulacak, hadi canım. O insanlar sizlerden çok daha onurlu, orada yürüyen insanlar. O’nlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir micadele veriyorlar belki, bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Biz bu ülkede ki şu kadar pisliği sorgulayamıyoruz. Bunlar bizim ahlakımızı bozmuyor, o yürüyüş bizim ahlakımızı bozuyor, yazıklar olsun” diye konuştu.

LGBT NEDİR? KİMLERE LGBT’Lİ DENİYOR?

LGBT farklı isimlerle telaffuz edilmiş olsada , 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktığı biliniyor. 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT ismini almaya başlayıp bu topluluğu temsil etmeye başladı. Birçok tanınmış aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT ismini kullanmaya başladı.