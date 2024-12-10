Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’u Ankara’daki genel merkezinde ağırladıANKARA (İGFA) - CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, KGK Genel Merkezi’ni ziyaret ederek üye medya temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarete CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da eşlik etti.

Ankara’nın Balgat semtinde bulunan KGK Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Yardımcıları Savaş Çokduygulu ve Yakup Aslan, Mali Başkan Yardımcısı Hacı Odabaş, Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı ile çok sayıda KGK üyesi gazeteci hazır bulundu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, medya sektörünün sorunları, yerel basının karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri ele alındı.

İLANDAN KAÇINMA VAR

Toplantıda, yerel basının ekonomik sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen resmi ilan gelirleri gündemin ana maddelerinden biri oldu.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, medyanın toplumdaki denetim işlevini sürdürebilmesi için resmi ilanların hayati önem taşıdığını belirtti.

Dim, “Resmi ilanlar, yerel ve ulusal medya için yalnızca bir gelir kapısı değil, aynı zamanda demokrasimizin güvencesi olan özgür ve bağımsız haberciliğin de temel dayanağıdır. Ancak son zamanlarda resmi kurumlar çeşitli yollarla resmi ilan vermekten kaçınıyor. Bu da hem Basın İlan Kurumu ve hem de medya için gelir kaybına yol açıyor. Bu konuda hükümetin önlem alması gerekli. Yoksa tüm resmi kurumlar aynı yolu izleyecektir. Bu sorunun çözümü için sizden de destek bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Dim, KGK’nın kamu diplomasisi misyonuna vurgu yaparak, Konseyin ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerini artırarak medya alanında etki alanını her geçen gün artırdığına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, medya camiasının görüş ve taleplerini dikkatle dinledi. Basının demokrasilerdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Bulut, medyanın ekonomik zorlukları aşması ve özgürce çalışabilmesi için parti olarak özel hassasiyet göstereceklerini söyledi.

Bulut, “Yerel medya, sadece haber yapan bir yapı değil; aynı zamanda halkın doğru bilgiye erişiminin ve kamu denetiminin en önemli unsurlarından biridir. Bu işlevini sürdürebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Yerel basının, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken karşılaştığı sorunların çözümünde devletin ve ilgili kurumların daha aktif rol oynaması gerektiğini belirten Bulut, gazetecilerin güncel siyasi ve toplumsal konulara ilişkin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

Toplantının sonunda, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Genel Başkan Yardımcısı Savaş Çokduygulu, Burhanettin Bulut’a medya dünyasıyla kurduğu güçlü iletişim ve desteği dolayısıyla bir anı plaketi takdim etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve basının geleceğine yönelik umut verici mesajlarla sona erdi.

Ziyaret, medya dünyası ile siyasi temsilciler arasında diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.