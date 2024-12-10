Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Eğitim çalışmaları kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde hizmet veren Devlet Hastanesi’nde hastane personeline yangın söndürme eğitimi verilerek yüksek katlardan yaralı kurtarma tatbikatı yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından verilen yangın söndürme eğitiminde personellere öncelikle yangın çeşitleri, yangına müdahale, yangın söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması gibi önemli konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmalarında personel yangın söndürme tüpü kullanarak pratik yaptı. Ardından muhtemel bir yangın durumunda hastaların hastane binasından tahliyesini konu alan tatbikat gerçekleştirilerek itfaiye ekipleri dumandan zehirlenme riski bulunan bir hastayı kısa süre içerisinde bina camından kurtardı.