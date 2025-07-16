Sözen, yaptığı açıklamada yaşanan sürece hiçbir şekilde dahil olmadığını belirterek, üyeliğinin askıya alınmasının kendisini derinden yaraladığını ifade etti. Partisinden aldığı tebliğin kendisini ve ailesini fazlasıyla üzdüğünü vurgulayan Sözen, yaşananların ardından ismini bu tartışmaların dışına çıkarmak için istifa ettiğini duyurdu.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte yedi belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. CHP MYK toplantısında, operasyon kapsamında adı geçen bazı isimler disipline sevk edilirken, mevcut belediye başkanı Kara ve önceki dönem başkanı Sözen’in üyelikleri, meclis listelerinin oluşturulmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle askıya alındı.

Şükrü Sözen, açıklamasında Manavgat’ı daha yaşanabilir bir kent yapmak için 15 yıl boyunca büyük bir onurla hizmet ettiğini söyledi. Görev süresi boyunca Manavgat’ı çağdaş bir kent kimliğine, belediyeyi ise kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını belirten Sözen, hizmet süresince emanete ihanet etmediklerini, boş işlerle uğraşmadıklarını, halkın hakkını koruduklarını ve kaynakları boşa harcamadıklarını dile getirdi. 15 yıllık görev süresinde ülkenin ve kentin karşılaştığı zorluklara rağmen mücadele ettiklerini, Manavgat’ın öz değerlerini koruyarak toplumsal barışı gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Görev süresinde çıkarılan büyükşehir yasası, pandemi süreci ve Türkiye'nin en büyük orman yangını gibi zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Sözen, her koşulda hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, FETÖ döneminde hak etmediği halde 16 ay görevinden uzak kaldığını ve sonunda beraat ettiğini hatırlattı. Yaşanan sürecin şokunu yaşarken CHP’den gelen üyelik askıya alma tebliğinin kendisini fazlasıyla üzdüğünü belirten Sözen, yaşamı boyunca hiçbir oluşumun içinde yer almadığını, görev süresi boyunca da halkın güvenini sarsacak hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Süreç boyunca partisine ve belediyeye zarar vermemek için sessiz kaldığını ifade eden Sözen, doğru bildiklerinden şaşmadığını, baskılara boyun eğmediğini, her zaman dik durduğunu belirtti. Partide geçirdiği hizmet süresini hayatının en büyük onuru olarak tanımlayan Sözen, şeref, haysiyet ve onurunun her şeyin üzerinde olduğunu belirterek, partisine zarar vermemek ve ismini tartışmaların dışında tutmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.