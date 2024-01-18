31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere kendi adayıyla girecek olan CHP İnegöl İlçe Teşkilatında aday belirleme süreci sonra erdi. İlçe Yönetimi, başkan adayının ismini belirledi.

YÖNETİM ADAYI BELİRLEDİ

Önceki gün bir araya gelen CHP İnegöl ilçe yönetim kurulu, Başkan adayı olarak işadamı Ali Doğan üzerinde karar verdi. Alınan karar, CHP Bursa İl Başkanlığına ve Parti Genel Merkezine iletilecek. Genel Merkez ile Bursa İl Başkanlığının vereceği karar sonrası adayın ismi açıklanacak.

3 İSİM DOSYA VERMİŞTİ

Başkan aday adaylığı sürecinde CHP Belediye Başkan Adaylığı için Ali Doğan (iş adamı), Hüseyin Çiçek(mali müşavir) ve Murat Çaylar (esnaf) başvurularını partiye teslim etmişti.

Kaynak: MURAT AVCI Muhabir: MURAT AVCI