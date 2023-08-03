Çiftlikköy Belediyesi Yaz Festivali’nin ilk gecesinde Grup Laçin ve Hakhan muhteşem sahne performanslarıyla vatandaşları coşturdu.

5 gün sürecek olan konserlerin açılışını Yalova’nın sevilen sanatçısı Hakhan yaptı. Mokamp alanına kurulan dev sahnede izleyicilerle sevilen şarkılarını seslendiren Hakhan’a programı sonrasında teşekkür plaketi ve çiçeğini Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar verdi.

Ardından sahneyi devralan yılların eskitemediği Grup Laçin, Çiftlikköylülere unutulmayacak bir gece yaşattı. Başkan Silpagar’ın yanı sıra Çiftlikköy Belediye Meclis üyelerinin de izlediği konserde Samsat Döveci, Eğlen Sunam, Kiziroğlu gibi sevilen şarkılarını söyleyen Grup Laçin, Bekar Gezelim şarkısını da izleyicilerle bir ağızdan seslendirdi. Grup Laçin üyeleri, 8 yıl önce Çiftlikköy’de verdikleri konseri hatırlatarak, Çiftlikköy’ün o zamandan beri büyük bir değişim geçirdiğini dile getirdi. Ardından Grup Laçin’in davetini kırmayarak sahneye çıkan Başkan Silpagar, Şeyh Şamil oyunu oynayarak Osman Aytunç’un Kafkas Kartalı (Şeyh Şamil) adlı şiirini seslendirdi. Çiftlikköylülerden büyük alkış alan Silpagar, konser sonrasında Grup Laçin üyelerine teşekkür plaketi ve çiçek hediyelerini takdim etti.

Festivalin tüm hızıyla devam edeceğini dile getiren Başkan Silpagar, “Mokamp’ta 5 akşam sürecek yaz konserlerimize hepimizin yıllardır beğeniyle dinlediği Grup Laçin ve Yalova’mızın değerli sanatçısı Hakhan’ın muhteşem performanslarıyla başladık. 8 yıl önce Çiftlikköy’e geldiklerinde sahnede Şeyh Şamil oyununu oynamıştık, onların isteklerini kırmayıp tekrar oynadık. Bu harika geceye katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, yarın akşam Samida ve Burak Çubuk konserine de bekliyorum” diye konuştu.

Festivalde 3 Ağustos akşamı 20:00’de Burak Çubuk ve Samida, 4 Ağustos Cuma akşamı Azra ve Manuş Baba, 5 Ağustos Cumartesi akşamı Okan Yücel ve Alişan, 6 Ağustos Pazar akşamı Sept ve Yücel Arzen sahne alacak.