Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla düzenlenen “Her Yer Çocuk” etkinlikleri sona erdi. Başkan Yıldız, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğuna vesile olmak bizler için en değerli hizmet” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 7-11 yaş arası çocukların yaratıcılıklarını, el ve sanat becerilerini geliştirebilecekleri resim, müzik, masal, ritim, yaratıcı drama, origami gibi eğitimler verildi. Bunun yanı sıra zihinsel ve fiziksel aktiviteler için satranç ve spor etkinliği; merak ve düşünme becerilerini artıracak bilim ve felsefe atölyeleri ile bilgi edinme ve keşfetme becerisi için gazete ve harita eğitimi ile sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinlikler düzenlendi.

HEM EĞLENİP HEM ÖĞRENDİLER

Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikler, çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Minikler, film ve tiyatro gösterileriyle eğlenceli vakit geçirirken; ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami atölyelerine katılarak yeni beceriler edinme imkanı buldular. Yaratıcı drama ve müzik atölyesinde gönlünce eğlenen çocuklar, strateji geliştirme ve pratik düşünme yeteneklerini pekiştirdiler. Dört hafta süren etkinlikler sonunda, çocuklar hem yeni arkadaşlıklar kurmanın hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

“HAYATIN HER ANINDA YANLARINDA OLACAĞIZ”

Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde çocukların keyifli ve eğitici saatler geçirdiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Yıldız, “Film ve tiyatro gösterileriyle başlayan etkinliklerimizde; Çiğlili çocuklarımız ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami gibi birçok alanda hem eğitim aldı hem de doyasıya eğlendi. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlarken, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine de olanak tanımaktadır. Çiğli Belediyesi olarak, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya ve onların mutlu bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.