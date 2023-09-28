Beyoğlu Cihangir’de kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Cihangir, Defterdar Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan Ayhan Yılmaz’a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.’ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.