Yaşlanmayla birlikte, yüzünüzde bazı hacim kaybı yaşanıyorsa ve özellikle yüzün orta hattında yanak, gözaltı boşlukları gibi yüzde bazı şekil değişikliklerine neden olur. Özellikle ağız köşesi çene hattında aşağıya düşmeler, yüz orta hattında yüz üçgeninde terse dönmeye neden olur. Bunun sonucunda da bir takım orantısız görünüm ortaya çıkar. Kaybolan dokuların tekrar hacimlendirilmesi, tekrar replasmanı yerine konulmasıyla yüz eski oranını tekrar kazanır ve tekrar yüz şekillendirilmiş olur. Yeni gelişen jel yapısındaki hyaluronik asit dolgu maddeleriyle, yaşlanan dokunun tekrar oluşturulmasını sağlıyor ve yüzün şeklini tekrar hacimlendirebiliyoruz.