Yenilikçi ve çağdaş mobilya tasarımlarıyla çocukların ve gençlerin hayallerine ilham veren Çilek, fuarın en dikkat çeken markalarından biri olmayı başardı. Özgün tasarımlarını ve inovatif ürünlerini sergileyen marka, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu.

IIFF 2025’te Çilek standı, bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik yenilikçi ürünleriyle fuarın en çok ilgi gören alanlarından biri oldu. Teddy Karyola, çocukların uyku deneyimini daha konforlu hale getirirken, Nomad Karyola doğa ve özgürlük tutkusunu odalara taşıdı. Sevimli tavşan tasarımıyla Bunny Karyola, çocuklara huzurlu ve neşeli bir uyku ortamı sunarken, Cloud Karyola bulutların hafifliğinden ilham alarak sakin ve huzurlu bir atmosfer yarattı.

Yarış tutkunları için tasarlanan GTE Araba Yatak, gerçek bir yarış arabası hissi verirken, lüks bir uçak kabininden esinlenen First Class Karyola çocukların hayal gücünü göklere taşıdı. Korsan dünyasının macera dolu atmosferini yansıtan Pirate fuar ziyaretçilerinin favorileri arasında yer aldı. Bu eşsiz ürünler, Çilek’in hem estetik hem de fonksiyonel tasarım anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ar-Ge ve Tasarıma Verilen Önem

Dünyanın 5 kıtasında 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla hizmet veren Çilek, Ar-Ge ve tasarıma verdiği önemi IIFF 2025’te bir kez daha gözler önüne serdi. Çilek’in Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ürünler, AB standartlarına uygun güvenlik sertifikaları ve çevre dostu üretim anlayışıyla ön plana çıkıyor.

Çocukların Hayal Dünyasını Yansıtan Tasarımlar

Çilek standı, eğlenceli ve yaratıcı bir atmosfer sunarken, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren tasarımların arkasındaki hikayeleri de paylaştı. Bebek, çocuk ve genç odalarına yönelik dayanıklı, kaliteli ve güvenli çözümleriyle Çilek, fuar boyunca ebeveynlerden tasarım severlere kadar geniş bir kitleye hitap etti. Çocukların hayal dünyasını gerçeğe taşıyan Çilek, IIFF 2025’te sektörün çıtasını bir kez daha yukarı taşıdı.