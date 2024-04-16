“Düşle” mottosuyla çocukların ve gençlerin hayallerini süsleyen ve ergonomik, yenilikçi, kaliteli, güvenli ve çevreye duyarlı özgün tasarımlara imza atan Çilek Mobilya, Black Genç Odası Koleksiyonu’nu Ortak Başlıklar, Bazalar ve Karyolalar ile zenginleştirdi.

Bebek, çocuk ve genç odalarında bir dünya markası olan Çilek, çocuk ve genç odalarında güvenilir ve kullanışlı ürünler sunarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve memnuniyetlerini artırmaya devam ediyor. Çilek’in Black Genç Odası Koleksiyonu’na eklenen Ortak Başlıklar, Bazalar ve Karyolalar gibi birbirinden kullanışlı, işlevselliği ve konforu yeni ürünler, gençlerin odalarını diledikleri gibi dekore edebilmelerini sağlıyor.

Black Koleksiyonu’nun yeni ürünleri ile gençler özgürlüğün tadını çıkaracak

Gençlerin özgür ruhlarından ve sınırsız hayal güçlerinden ilham alarak tasarlanan Black Koleksiyonu, genç odalarında siyahın asil ve zarif duruşu ile ahşap dokusunun sıcaklığını buluşturuyor. Ortak Başlıklar, Bazalar ve Karyolalardan oluşan yeni ürünler, geniş ölçü seçenekleri ve çoklu kullanıma uygun tasarım modülleri ile gençlerin odalarını hayallerindeki gibi dekore edebilmelerini sağlıyor. Gençlerin odalarına modern ve konforlu bir atmosfer kazandırırken hem kitaplık hem yatak olarak kullanılabilen çok yönlü tasarımı ile sınırlı alanları yenilikçi çözümlerle değerlendirmeyi kolaylaştıran Black Genç Odası Koleksiyonunun yeni ek parçaları, gençlerin kendi dünyalarını yaratmalarına olanak tanıyor.