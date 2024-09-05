Çilek, çocuk ve genç odalarında sunduğu dünya standartlarındaki tasarımlarla, yeni eğitim-öğretim dönemine mutlu bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Her zevke hitap eden fonksiyonel çalışma masaları ve kitaplıklarıyla, Çilek, çocukların ve gençlerin eğitim hayatını desteklemek ve motivasyonlarını artırmak için hazır.

Fonksiyonel Çalışma Alanları

Çilek, kaliteli malzeme kullanımı ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Çocukların ve gençlerin ders çalışmalarını daha verimli hale getirecek çalışma masaları, duvar üniteleri ve kitaplıklarıyla, fonksiyonel çözümler sunuyor.

Ürünlerde bulunan askılar, çantalar ve çeşitli aksesuarlar, çalışma alanlarının düzenli kalmasına yardımcı olurken, kalemlik bölmeleri de organizasyonu destekliyor. USB/Type-C girişleriyle elektronik cihazlar için erişim kolaylığı sunan ürünler, dokunmatik kontrolle iki yöne hareket edebilen seyyar LED aydınlatma sistemleri ile aydınlatmayı optimize ediyor. Ayrıca, çalışma ünitelerinin üzerine yerleştirilen not tahtası, hatırlatıcılar ve notlar için ideal bir alan oluşturuyor.

Her Yaş Gruplarına Uygun Çözümler

Her yaş grubundaki öğrenciler için tasarlanan çalışma masaları, çekmece, raf ve kapaklı bölümlerle geniş depolama alanları sunuyor. Ayrıca, ders projeleri ve belgeler için özel projelik çantası bulunan ürünler, yazı tahtası ve mıknatıslı pano ile notlar ve hatırlatıcılar için ideal alanlar sağlıyor.

Çilek, gençlerin eğitim hayatlarını destekleyen, onları motive eden kaliteli, güvenli ve fonksiyonel çalışma alanları sunarak, yeni okul yılına güçlü bir başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor.