Cilt güzelliğinin bireyin dış görünümünün yanı sıra sağlık durumunu da yansıttığını ifade eden Büyük Anadolu Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, "Bakımlı ve sağlıklı bir cilt kişinin hem ruhsal hem fiziksel sağlığını olumlu etkiler. Dermatolojik taramalar sadece estetik kaygılarla değil, ciddi hastalıkların erken teşhisi için de gereklidir" dedi.

"Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır"

Cilt sağlığının yalnızca kozmetik bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Başar, "Dermatolojik kontroller, özellikle cilt kanseri gibi ciddi hastalıkların erken evrede teşhis edilmesine olanak sağlar. Güneş lekeleri ve benlerdeki değişiklikler önemlidir. Bu nedenle yılda en az bir kez cilt muayenesinden geçmek oldukça değerlidir" diye konuştu.

Genetik yatkınlık ve güneş etkisine karşı tarama önerisi

Güneşin zararlı etkilerine ve genetik yatkınlıklara da değinen Dr. Başar, "Deri kanseri açısından risk taşıyan bireylerin düzenli kontrol yaptırmaları, olası riskleri erkenden fark etmelerini sağlar. Güneş lekeleri, benlerdeki şekil, renk ve boyut değişiklikleri mutlaka bir dermatolog tarafından değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ciltteki değişimlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başar, "Unutulmamalıdır ki erken teşhis yalnızca cilt sağlığını değil, yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Bugün atılacak küçük bir adım, gelecekte büyük bir fark oluşturabilir" diyerek vatandaşları düzenli kontrol konusunda uyardı.