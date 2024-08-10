Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar Bursa’nın su ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı’nın suyunu şehre ulaştıracak hattın imalatında çalışmalar hızla ilerliyor.

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda önemli adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun şehre getirilmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. İçme suyu iletim hattı imalatı nedeniyle Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi Nasreddin Hoca Bulvarı’nda yapılan kazılar sonucu bozulan caddenin asfalt kaplaması çalışmalarına da başlandı.

Çınarcık Barajı projesi kapsamında Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’nın 18 mahallesine bir süre önce su verilmeye başlandığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa, Türkiye ortalamasının üzerindeki nüfus artış hızı ve nüfusu en çok artan şehirler sıralamasında ilk sıralarda geliyor. Artan nüfus, hayatın sürekliliği ve devamlılığında olmazsa olmaz öneme sahip olan suya ihtiyacı da artırıyor. Bu kapsamda Bursa’nın içme suyu ihtiyacını 2060 yılına kadar Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte karşılayacak Çınarcık Barajı’nın suyunu şehre ulaştıracak iletim hattı imalatlarına bir süre önce başlanmıştı. BUSKİ marifetiyle yürütülen çalışmaların devam ettiği güzergahlardan biri de Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi. Nasreddin Hoca Bulvarı’nda içmesuyu isale hattı kazı çalışmaları nedeniyle asfaltta bozulmalar olmuştu. Ekiplerimiz bu sıkıntıların giderilmesi için çalışmaya başladı. Barajın tam kapasiteyle 2026’nın yaz aylarından itibaren hizmete girmesini hedefliyoruz” dedi.

Çınarcık barajından alınacak ham suyun, Kayapa bölgesinde yapımına başlanan arıtma tesisinde arıtılacağını belirten Başkan Bozbey, barajın tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte kentin 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının da karşılanmış olacağını dile getirdi.

Öte yandan Nasreddin Hoca Bulvarı’ndaki asfalt kaplaması çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ekiplerden bilgi aldı. Çınarcık Barajı projesinin Bursa’nın su tarihinde dönüm noktası olacağını söyleyen BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, “Proje, günlük 300 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 96 kilometrelik içme suyu hattı, 26 bin metreküp hacimli 4 adet içme suyu deposu olmak üzere devasa bir büyüklükten meydana geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde barajdan, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’nın 18 mahallesine su vermeye başladık. Nasreddin Hoca Bulvarı’ndaki asfalt kaplama çalışması da suyu kente ulaştıracak iletim hattı imalatı sürecinin bir parçasını oluşturuyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA