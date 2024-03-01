Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başçeşme Mezarlığı’nın ardından Çınarlıdere Mezarlığı’nda da yenileme çalışmaları başlattı. Aydınlatma, yağmursuyu drenaj hattı, giriş takı, yaya ve araç yolları yenilenen mezarlıkta çalışmalar mart ayı içerisinde tamamlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir yandan 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da belediye çalışmalarını yakından takip ediyor. Başçeşme Mezarlığı’nı baştan aşağıya tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenileyen Başkan Yılmaz şimdi de 179 dönüm alan üzerine kurulu Altıeylül Çınarlıdere Mezarlığı’nda hummalı bir çalışma başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı mezarlıkta; aydınlatma direklerini yeniledi, alan içerisinde su birikimlerinin oluşmaması için yağmur suyu drenaj hatlarını kurdu. Bitkilendirme çalışmalarının da sürdürüldüğü mezarlıkta yayaların ve araçların alan içerisinde rahat hareket edebilmeleri için küp taş döşemesi gerçekleştirdi. Çınarlıdere Mezarlığı’nın her bir detayıyla maneviyatına yakışır hale getirilmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlığın girişinde bulunan giriş takı yıkıp, mezarlığın dokusuna uygun olarak yeniden yapımına başladı. Mezarlıkta çalışmalar mart ayı içerisinde tamamlanacak.