Çin’in Şanghay kentinde Türk işadamları arasında işbirliği olanakları, karşılıklı alışveriş ve networkingi amaçlayan “Turkish Gent’s Network- Türk İşadamları Ağı” girişiminin İstanbul ayağı da oluşturuldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Çin Kültür Derneği bünyesindeki Lotus News’e konuşan “Turkish Gent’s Network Istanbul” girişiminin koordinatörlüğünü yürüten Metehan Özbenim, Şangay’da 14 yıl boyunca çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüğünü belirterek, söz konusu girişimin Şanghay kentinde mücevher sektöründe hizmet veren Uğur Arzoğulları tarafından 2020 yılında başlatıldığını anımsattı.

İlk olarak 8-10 kişiyle başlayan ve her ay düzenli yapılan bu girişim kısa zamanda 200 kişinin katıldığı önemli bir networking etkinliğine dönüştüğünü belirten Özbenim, "Etkinliğe katılacak kişiler, en az üç grup üyesinin tavsiyesi alınarak onaylanıp belirleniyor" dedi.

Turkish Gent’s Network’ün temel amacının Türk iş insanları arasında iletişim ve iş birliği imkanlarını genişletmek olduğunu vurgulayan Özbenim, "Çin kendine özgü bir ülke. Özellikle Şanghay’da tutunabilmeniz için ya çok iyi bir işinizin olması ya da çok iyi bir eğitim almış olmanız gerekiyor. Burası ABD veya Almanya’da olduğu gibi, oraya bir şekilde giden bir akrabanın davetiyle gidip kolayca iş bulup kalınabilecek bir yer değil. Bu yüzden Çin’e gelmiş olan Türklerin birbirini yakından tanıyıp, mevcut işlerini büyütüp, yeni iş imkanlarını konuşabilmek için bir buluşmaya gerek vardı. Turkish Gent’s Network, bu yöndeki beklenti ve ihtiyaçlara cevap verdiği için kısa sürede büyüdü. Hatta bu buluşmalar Pekin ve Çin’in güneyinde de düzenlenmeye başladı" diye konuştu.

Özbenim, Koç Müzesi’ndeki Halat Restoran’da ilkini gerçekleştirdikleri Turkish Gent’s Network Istanbul buluşmasına; aralarında Koç Holding, Ata Holding, Arzum Ev Aletleri temsilcilerinin yanısıra, Çin’de bulunmuş veya Çinle ilgili işleri olan çeşitli sektörden işadamları, akademisyen, hukukçu ve STK temsilcilerinden oluşan 23 kişinin katıldığını söylüyor.