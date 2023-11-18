Citroen, uygun fiyatlı otomobil modelleriyle Türkiye'deki birçok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle sıfır otomobil fiyatlarındaki artışla birlikte bütçe dostu araç arayışı da hız kazandı. Bu noktada dikkat çeken Citroen otomotiv firması, 10 bin TL taksitle sunulan sıfır otomobil fırsatıyla adeta gemileri yakıyor. İşte detaylar…

Otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları uygun araçlara yönlendiriyor. Bu bağlamda Citroen, Fiat, Renault ve Hyundai gibi otomotiv firmalar öne çıkıyor. Citroen'in güncel fiyat listesi incelendiğinde bir otomobil modelinin 10 bin TL taksitle satışa sunulduğu gözlemleniyor.

Citroen'den Uygun Fiyatla Sıfır Araç! 10 Bin TL'ye Taksitle Otomobil İmkanı

Citroen otomotiv firması, 10 bin TL taksitle sıfır otomobil imkanı sunarak diğer yüksek fiyatlı seçeneklere karşı cazip bir alternatif oluşturuyor. Çünkü birçok otomotiv firması yüksek fiyat politikalarıyla dikkat çekerken 10 bin TL'lik taksitin piyasada uygun bir seçenek olarak değerlendirilmesine neden olabiliyor.

Citroen'in 10 bin TL taksitle sunduğu otomobil modeli, Ami. 15 Kasım 2023 tarihli fiyat listesine göre Ami modeli 379 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Ami modeli için geçerli olan taksit kampanyası şu detayları içeriyor:

- Kampanya, 30 Kasım 2023 tarihine kadar tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden geçerli.

- Ami modelinin toplam fiyatı 379 bin TL.

- 15 ay boyunca yüzde 0 faiz oranı, 150 bin TL tutarındaki kredilere uygulanıyor.

- Taksit tutarı ise 10 bin TL.