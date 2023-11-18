Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında 5 kişinin aynı krediden faydalanabileceği ortak konut kredisi imkanı sunuluyor.

Türkiye'nin güvenilir kamu bankası olan Ziraat Bankası, sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Son duyurulan konut kredisi kampanyası, özellikle bütçesi kısıtlı olan müşterilere ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya detayları bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor ve 1 milyon TL'yi aşan konut kredisi imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi İmkanları

Kirada oturan ya da ev almak için yeterli bütçeye sahip olmayan müşterilere özel olarak başlatılan kampanya, ev sahibi olma hayali kuranlara destek sağlıyor. Kampanya kapsamında en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek ortaklaşa konut alma fırsatını değerlendirebilmek. Özellikle geliri olan ancak tamamlayıcı bir krediye ihtiyaç duyan bireyleri hedefleyen kampanya, Ziraat Bankası'nın güvenilirliği ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya detaylarına göre 1 milyon TL'ye kadar olan krediler 120 ay vade ile geri ödenebilecek. Aylık ödeme tutarı ise kişi başı yaklaşık 8.000 TL olarak belirlenmiş.

Bu kampanya, ortaklaşa konut kredisi almak isteyenler için ideal bir fırsat sunarken Ziraat Bankası'nın müşteri dostu politikasını bir kez daha ortaya koyuyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi hesaplama aracı sayesinde müşteriler, kredi ödemelerini kolaylıkla planlayabilirler. Ayrıca kampanya ile ilgili detaylı bilgilere de bankanın resmi web sitesinden ulaşmak mümkündür.