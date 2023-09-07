Vitaminler vücudumuzda çok önemli görevleri olan maddelerdir. Vitaminlerin bir kısmını vücudumuz sentezlerken, büyük çoğunluğu da gıdalardan temin ederiz. Çocuk doğar doğmaz, daha annesinin yanına gitmeden önce hemen K vitamini yapılır ve annesinin yanına öyle verilir. Bebek 10 günlük olduktan sonra da D vitamini takviyesine başlarız ve bu D vitamini en az 1 sene boyunca kullanılır. Hekimimizin önerisiyle bu süre daha da uzatılabilir. Dengeli ve her türlü gıdayı tüketen bir kişide rutin olarak vitamin eksikliği olmasını beklememekteyiz. Eğer saptanmış bir vitamin eksikliği yoksa, rutin olarak vitamin kullanılmasında fayda yoktur. Çünkü vitaminler ne kadar faydalı moleküller olsalar da, fazla ve gereksiz kullanımlarında vücutta birikime yol açarak ciddi yan etkiler oluşturmaktalardır. O yüzden hekim önerisi olmadan, rutin vitamin kullanılması ailelere tavsiye edilmez.