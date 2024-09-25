Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü yeni eğitim yılına merhaba dedi.

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü 3, 3 buçuk yaş grubu arasındaki 100 minik öğrencileriyle yeni eğitim yılına heyecanla başladı. Kulübün çocuklar için eğitici ve öğretici olacağını belirten Belediye Başkanı Bekir Torun, ”Çocuklarımızın güvenle oyun oynayıp, yeni şeyler öğrenebileceği, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayan kulübümüzde, uzman eğitmenler eşliğinde dopdolu bir program onları bekliyor. Osmaneli’nin en değerli hazineleri olan çocuklarımız, bu güvenli ve eğlenceli ortamda hem arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor hem de kendilerini geliştiriyor" dedi.