Edirne merkezde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde kurulan Çocuk Tarım Akademisi açıldı. Çocuklar, daha önce ektikleri tohumların gelişimini gözlemleyerek tarımın temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrenecekler.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde kurulan Çocuk Tarım Akademisi’nde öğrencileri ağırlayarak çocuklar için interaktif bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Vali Sezer, proje bahçesinde çocuklarla birlikte marul fidesi ekti ve can suyu verdi.

Vali Sezer, "Kurduğumuz ilk ve ortaokulda eğitim gören tüm çocuklarımızın toprağı, doğayı, bitkiyi tanıma fırsatı bulduğu, bir tohumu toprakla buluşturmayı, onun büyüdüğüne tanık olmayı deneyimleyeceği ’Çocuk Tarım Akademisi’ projemizi hayata geçirdik. Akademide, çocuklar daha önce ektikleri tohumların gelişimini gözlemleyerek tarımın temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrendiler. Daha sonra yeni tohumlar ekerek bu deneyimi pekiştirdiler. Bu uygulamalı deneyimler sayesinde çocuklar, tarımı ve toprağı daha yakından tanıyarak doğa ile olan bağlarını güçlendirdiler" dedi.

Çocuk Tarım Akademisi, çocukların görerek ve pratik yaparak öğrenmelerini sağlayarak tarımı ve toprağı onlara sevdirmeyi amaçlıyor. Bu şekilde, geleceğin çiftçileri ve tarım uzmanları yetiştirilirken doğaya duyarlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlanıyor.