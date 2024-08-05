Çilek Mobilya, 2015 yılından bu yana, çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak Çilek Akademi çatısı altında kapsamlı Yaz Okulu etkinlikleri düzenliyor. Bu girişim, sadece çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini değil, aynı zamanda onların gelişimlerine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Şimdiye kadar 1000’den fazla çocuğa ulaşmayı başaran bu etkinlikler, yüzme, futbol, tiyatro, satranç, ve binicilik gibi çeşitli alanlarda sunulan aktivitelerle dikkat çekiyor. Çilek Akademi'nin sunduğu bu geniş etkinlik yelpazesi, çocukların fiziksel becerilerini geliştirmelerine ve sosyal yeteneklerini artırmalarına olanak tanıyor.

Çilek Mobilya, çocuklara yönelik özgün ve ilham verici mobilya tasarımlarıyla uluslararası bir marka olarak tanınıyor. Şirket, 2015 yılından bu yana, çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak düzenlediği Yaz Okulu etkinlikleri ile 1000’i aşkın çocuğa ulaşmayı başardı. Çilek Akademi tarafından organize edilen bu etkinlikler, çocuklara yüzme, futbol, tiyatro, satranç ve binicilik gibi çeşitli alanlarda geniş bir aktivite yelpazesi sunuyor. Bu etkinlikler, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de öğrenmelerini, yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. 2024 Çilek Yaz Okulu kapsamında, futbol, satranç, tiyatro ve yüzme gibi etkinlikler 29 Temmuz’dan itibaren başlayacak.

Çilek Mobilya CEO’su Muzaffer Çilek, etkinliklerin önemine vurgu yaparak “Çalışanlarımızın çocukları için düzenlediğimiz yaz okulu etkinlikleri, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, yüzmeden tiyatroya kadar geniş bir yelpazede eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunuyor. Bugüne kadar 1000’i aşkın çocuğumuz Çilek Yaz Okulu’na katıldı. Hem yeni beceriler kazandılar hem de ebeveynlerinin iş yerlerini ziyaret etme fırsatı buldular. Bu yıl da yüzme, futbol, satranç ve tiyatro gibi aktivitelerle yaz tatillerini dolu dolu geçirecek olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.