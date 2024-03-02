Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sahne alan tiyatrolarda çocuklar en sevdiği çizgi film karakterleriyle buluşuyor.

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sahne alan tiyatro oyunlarıyla binlerce çocuk tiyatronun güzelliğiyle buluşuyor. Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya’nın çocuklara hediyesi olarak hazırlanan tiyatro oyunlarında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Oyun sonrasında çocuklara şeker ve pamuk şekerlerinin ikram edildiği tiyatro oyunlarında çocukların yüzü gülümserken aile üyeleri verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ediyor. İki seansta sahne alan oyunlar kapsamında bu hafta Sevgi Diyarı Sirki ile Elsa Karlar Kraliçesi adlı oyun çocuklarla buluştu.