Konuyla ilgili açıklama Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'dan geldi. Kaplan, "Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir." dedi.

"DENETİMLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kaplan şunları söyledi:

"Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Yaptığımız denetimlerin ardından, TS EN 71-1 standardına uygun olmadığı ve çocuklarımız için risk oluşturduğu tespit edilen bir oyuncağın piyasadan çekilmesi kararı alınmıştır.

Güvenli olmayan ürünlere karşı denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz ve çocuklarımızı riske atan ürünlerin piyasaya sürülmesine izin vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan çekilen ve güvenli olmadığı tespit edilen ürünlerle ilgili güncel bilgilere Güvenli Olmayan Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla ulaşabilirler."