Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bursalılara yönelik mesaj geldi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak tüm vatandaşlara tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi; vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.



Bu inançla, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bursa'nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."