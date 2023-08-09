Bu yıl Sekapark’ta 2.si düzenlenecek Bilgievleri Ufak Tefek Festivali’inde çocuklar Niloya ve Rafadan Tayfa konseriyle eğlencenin tadına doyacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm çocukları bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Ufak Tefek Festivaline davet etti. Çocukların 2 gün boyunca 12.00-22.00 saatleri arasında atölyelerde hem öğrenip hem de etkinliklerde diledikleri gibi zaman geçirebileceklerini belirtti. Sürpriz etkinlikler ve ikramların da yer alacağı festivalde çocuklar bütün bir yılın yorgunluğunu atarak gönüllerince eğlenecek. Çocukların neşe içinde eğlenip, keyifle katılacakları festivalde ahşap, botanik, çanta boya, paracord bileklik, uçurtma, gezen çömlek, bilim, 3D kalem, hama boncuk, kum boyama, taş boyama atölyelerin yanı sıra yüz boyama, VR oyun grupları, şişme oyun grupları, playstation oyun alanları ve serbest alan etkinlikleri, survivor parkuru da yer alacak. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde yapılacak olan Bilgievleri Ufak Tefek Festivali 12 Ağustos Cumartesi günü birbirinden farklı etkinliklerle başlayacak. Bilgievleri öğrencileri hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri; aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler bulunuyor. Ayrıca saat 12.00’de başlayacak festivalin ilk gününde Bilgievleri çocukları Burak Onurlu ve Niloya, ikinci gününde ise Rafadan Tayfa konseriyle keyifli anlar yaşayacak.