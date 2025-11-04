Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Sabahın erken saatlerinde Kapaklı ilçesinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle işe giden vatandaşlar, öğrenci servisleri ve sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde Kapaklı’nın birçok noktasında görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Özellikle sabah trafiğinde seyreden işçi ve öğrenci servisleri, düşük görüş mesafesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Kapaklı’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece olarak ölçüldü.