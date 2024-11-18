Başiskele’de çocuklar Rafadan Tayfa Müzikal Oyunu ile eğlenceli anlar yaşadı.

Başiskele Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne düzenlenen etkinliğe çok yoğun ilgi oldu. Salonu tıklım tıklım dolduran ve bir kısım izleyicilerin de ayakta takip ettiği Rafadan Tayfa Müzikal Oyunu büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğe Belediye Başkanı Yasin Özlü de katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, Rafadan Tayfa kahramanlarıyla birlikte şarkılar söyleyip dans etti.