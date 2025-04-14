Güneş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çocuğun cinsel istismarı”, “cinsel taciz” ve “tehdit” suçlamalarıyla adli soruşturma başlatıldı. Başsavcılık ayrıca genç sporcu için gözaltı kararı da çıkardı.

Spora Dair Başarılarıyla Tanınıyordu

6 Nisan 2005 doğumlu olan Ali Efe Güneş, Ankara’da dünyaya geldi ve artistik buz pateni kariyerine burada adım attı. Serbest stil ve bireysel kategorilerde yarışan Güneş, genç yaşına rağmen önemli dereceler elde etti. 2022 yılında gerçekleştirilen 15. Europa Cup Skate Helena’da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde eden sporcu, kariyerinde hızlı bir yükseliş sergilemişti.

Şimdi ise bu başarılar, hakkında ortaya atılan ağır suçlamaların gölgesinde kalmış durumda. Yasal süreç devam ederken, kamuoyunun gözleri soruşturmanın seyrine çevrilmiş durumda.