Büyüme ağrısının çocukluk çağında tekrarlayan kas-iskelet ağrısı şikayetinin sıklıkla karşılaşılan bir sebebi olduğunu söyleyen Pediatrist Gamze Avcı, bu ağrıların özellikle akşamüzeri ve geceleri ortaya çıktığına dikkat çekti. D vitamini, folik asit, demir, kalsiyum ve magnezyum, B12 gibi vitamin ve minerallerin eksikliklerinin de çocuklarda görülen yaygın kas-iskelet sistemi ağrılarının nedenlerinden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Avcı, “Ağrı tek taraflı ve sürekli ise, gece yerine gündüzleri daha fazla oluyorsa, eklem üzerinde şişlik sertlik ve kızarıklık varsa büyüme ağrısı dışında bir neden söz konusudur, atlanmamalıdır” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Avcı çocuklarda görülen büyüme ağrısının nedenleri konusunda bilgi verdi, benzer ağrı belirtileri gösteren hastalıklarla karıştırılmaması uyarısında bulundu. Büyüme ağrısının hızlı büyüme ve gelişimin olduğu 4-6 yaş civarında başladığını, şikayetlerin yaklaşık 12 yaşa kadar devam edip zaman ilerledikçe azaldığını belirten Uzm. Dr. Avcı şunları söyledi: “Bu ağrılar özellikle akşam üzeri ve geceleri ortaya çıkmaktadır. Çocuklar gün içinde normal aktivitelerini yapar ve herhangi bir şikayeti olmaz. Ağrının kemik uzaması sırasında kaslar ve ‘periost’ adı verilen kemik zarının gerilmesi ile oluşması en yaygın düşüncedir. Bir diğer görüş ise gün boyunca çok hareket eden çocuğun kaslarında ortaya çıkan laktik asitin yaptığı ağrılardır. Ağrının tek taraflı ve sürekli olması, gece yerine gündüzleri daha fazla olması, eklem üzerinde şişlik sertlik ve kızarıklık olması altta yatan enfeksiyon, eklem problemleri, romatizmal hastalıkları akla getirmektedir. Ayrıca ateş, gece terlemesi, aşırı halsizlik ve solgunluk gibi sistemik bulguların eşlik etmesi altta yatan ciddi bir onkolojik hastalık olabileceğine işaret eder.”

Vitamin mineral eksikliği de bir neden

Çocuklarda yaygın kas-iskelet sistemi ağrılarının diğer bir sebebinin de D vitamini, folik asit, demir, kalsiyum ve magnezyum, B12 gibi vitamin ve minerallerin eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Uzm. Dr. Avcı sözlerini şöyle tamamladı: "Büyüme ağrısının tanısı tipik öykü ve fizik muayene ile konulur. Atipik öykü ve anormal bir fizik muayene bulgularının varlığında yapısal, onkolojik, romatolojik, enfeksiyon ve travmatik sebepleri tespit etmek için laboratuvar ve görüntüleme testlerine bakılır. Büyüme ağrısının sebep olduğu ağrı atakları ebeveynleri endişelendirir. Fakat büyüme ağrısı genellikle ergenlik çağında herhangi bir tedavi gerektirmeden azalarak biter. Ağrıyı rahatlatmak adına ağrı olan bölgelere sıcak uygulama ve masaj yapılabilir. Ağrının şiddetli olduğu durumlarda ağrı kesici ve antiinflamatuar tedavi hekim önerisi ile kullanılabilir.”