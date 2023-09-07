Bir çocuk, büyüme ve gelişme evrelerine bakıldığında öncelikle gündüz idrarını kontrol etmeyi öğrenir. Yani 2-3 yaş civarında tuvalet terbiyesi alarak gündüz çişini söylemeyi ve tuvalete idrarını yapmayı öğrenir. Gece idrar kontrolü yani geceleyin kuru kalma ise biraz daha sonra gerçekleşir. Her halükarda gece yatak ıslatılmasının kesilmesi kızlarda 5, erkeklerde 6 yaşına kadar tamamlanmış olmalıdır. Demek ki çocuğumuz erkekse 6 yaşına varmasına rağmen, kızsa 5 yaşına varmasına rağmen hala gece gece beslenme ihtiyacı oluyor ya da yatağını, çarşafını ıslatıyorsa artık bu enürezis kabul edilir. Fakat hangi yaşlarda sık görüldüğüne baktığımızda, yaş ilerledikçe bu sıklığının azaldığını fark edebiliriz. Genel olarak kabul edilen rakam her yıl yatak ıslatanların yüzde 15’inin kendiliğinden iyileştiği ve kuru kaldığı yönündedir.