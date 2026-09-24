Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar analizleriyle kesinleşen ürünlere ilişkin listeyi güncelledi. Bakanlık tarafından yayımlanan 23 Eylül 2026 tarihli duyuruda, Bursa’dan 9 işletmeye ait ürünler de yer aldı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelerin Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Mustafakemalpaşa, Mudanya, İnegöl ve Gemlik ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Bursa'dan 9 işletme listede

Bakanlığın yayımladığı listede Bursa’dan 9 işletmeye ait ürün yer aldı. Yıldırım’daki Mendo Dürüm’de Adana kebapta kanatlı eti ve baş eti, Nilüfer’deki Meydan Lokantası’nda ızgara köftede kanatlı eti tespit edildi. Kestel’de Ulu Hünkar Bursa Kebabı, Mustafakemalpaşa’da Yeniyol Çorba Yemek Salonu ve Mudanya’daki Kasap Uğur Şahin Et’te de ürünlerde kanatlı eti bulundu.

İnegöl’de Gül Pide ile Şengin Lahmacun’un pide harçlarında, Gemlik’te ise Halil İbrahim Sofrası ile Bey Kebap’ın ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi.