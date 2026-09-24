“Üyelerimizi dinleyen bir oda yönetimi hedefliyoruz”

İTSO seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Nedim İncebay, pusula rengini kamuoyuyla paylaşırken, üyeleri dinleyen, ulaşılabilir ve çözüm odaklı bir oda yönetimi hedeflediklerini ifade etti.

İnegöl iş dünyasının beklentilerini yakından takip ettiklerini belirten İncebay, yönetim anlayışlarının istişare ve ortak akıl üzerine kurulacağını vurguladı.

“Hiçbir rengin sahibi olmaz”

Açıklamasında daha önce gündeme gelen beyaz pusula konusuna da değinen İncebay, seçim sürecinin başlarında katıldıkları bir toplantıda beyaz rengin konuşulduğunu ancak o tarihte kendileri açısından kesinleşmiş bir karar bulunmadığını söyledi.

Rakibinin proje lansmanlarının yapıldığı gün beyaz pusulayla seçime gireceğini açıkladığını belirten İncebay, konunun karşılıklı iletişimle çözülebileceğini ifade etti.

“Hiçbir rengin sahibi olmaz” diyen İncebay, bu konunun seçim sürecinde bir polemik başlığına dönüştürülmesini istemediklerini belirtti.

“Rekabet edeceğiz ama nezaketi kaybetmeyeceğiz”

Seçimlerin ardından da İnegöl’de birlikte yaşamaya, üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini hatırlatan İncebay, seçim sürecinde karşılıklı saygının korunması gerektiğini söyledi.

İncebay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rekabet edeceğiz ama nezaketi kaybetmeyeceğiz. Farklı düşüneceğiz ama birbirimize olan saygımızı kaybetmeyeceğiz. Bu konuyu burada noktalıyor ve önümüze bakıyoruz.”

“Önemli olan pusulanın arkasındaki ekip ve projeler”

Pusula renginin açıklanmasının ardından asıl önemli olanın rengin kendisi değil, pusulanın arkasındaki ekip, projeler ve yönetim anlayışı olduğunu vurgulayan İncebay, üyeler tarafından ulaşılabilir bir Ticaret ve Sanayi Odası hedeflediklerini belirtti.

İncebay; üyelerini dinleyen, istişare eden, ulaşılabilir olan ve sorunları takip eden güçlü bir oda yönetimi oluşturmak istediklerini ifade etti.

İnegöl’ün üretim ve ihracat kapasitesini daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirten İncebay, “Biz kimseye karşı yola çıkmadık. Biz İnegöl için yola çıktık. Bundan sonraki süreçte de polemiklerle değil projelerimizle konuşacağız” dedi.

“Mavi pusula, değişimin ilk adımıdır”

İncebay, oy pusulasının rengini net bir şekilde açıklayarak, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde oy pusulamızın rengi MAVİ olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekibine, projelerine ve İnegöl iş dünyasının sağduyusuna güvendiğini belirten İncebay, değişim mesajını ise şu sözlerle verdi:

“Artık pusulamız belli: MAVİ PUSULA. Mavi pusula, İnegöl iş dünyasında birlikte gerçekleştireceğimiz değişimin ilk adımıdır. Hedefimiz de belli: Birlikte düşünen, birlikte üreten ve birlikte büyüyen daha güçlü bir İnegöl.”

İncebay, mavi pusulanın seçim sürecine ve İnegöl iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek açıklamasını tamamladı.